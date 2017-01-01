Пионерский пруд в Парке Горького превратился в настоящий детский пляж
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:06
-
- 19
Пионерский пруд в Парке Горького превратился в настоящий детский пляж.
- 19
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52
15.07 23:49 | AlTeg()
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11.03 19:42 | Abik
Пионерский пруд в Парке Горького превратился в настоящий детский пляж.
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