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Пионерский пруд в Парке Горького превратился в настоящий детский пляж

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:06
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Пионерский пруд в Парке Горького превратился в настоящий детский пляж.

  • 19
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