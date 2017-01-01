Люди плещутся в "сухом" фонтане в парке "Музеон"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:40
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- 11
Люди плещутся в "сухом" фонтане в парке "Музеон". Это одно из любимых мест отдыха москвичей в жаркие дни.
- 11
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52
15.07 23:49 | AlTeg()
Люди плещутся в "сухом" фонтане в парке "Музеон". Это одно из любимых мест отдыха москвичей в жаркие дни.
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