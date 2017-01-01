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Люди плещутся в "сухом" фонтане в парке "Музеон"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:40
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Люди плещутся в "сухом" фонтане в парке "Музеон". Это одно из любимых мест отдыха москвичей в жаркие дни.

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