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Район Москвы, в котором остановилось время

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:07
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На юго-востоке столицы, всего в 13 км от Кремля есть такой микрорайон "Курьяново". Это бывшая большая деревня, с 1960 года- район Москвы. Здесь сохранился памятник Ленину покрашенный серебрянкой, который смотрит на местный до культуры. Памятник расположен на главной площади и от него отходят тихие улочки района, их всего четыре. В районе нет больших домов, все дома двухэтажные построены пленными немцами. У каждого дома есть свой палисадник. В основном в домах в Курьяново живут по 4 семьи. У каждой есть свой небольшой приусадебный участок. Побывав в этом районе, ощущаешь, что вернулся в 50е. Район "Курьяново" знаменит тем, что здесь снимали такие фильмы как как "Антикиллер", "Француз", "Бумер" и даже "К-19".

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