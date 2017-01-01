На северо-западе Москвы в кафе прогремел взрыв
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 17:24
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- 85
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара в здании автосервиса в столичном районе Щукино.
- 85
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара в здании автосервиса в столичном районе Щукино.
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