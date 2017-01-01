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Горожане от жары спасаются в фонтане

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16.07 17:34
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В столице очень жарко. И горожане и совсем маленькие жители столицы с удовольствие резвятся в фонтане.

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