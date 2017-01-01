Горожане от жары спасаются в фонтане
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16.07 17:34
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- 14
В столице очень жарко. И горожане и совсем маленькие жители столицы с удовольствие резвятся в фонтане.
- 14
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40
16.07 16:40 | Uwis
В столице очень жарко. И горожане и совсем маленькие жители столицы с удовольствие резвятся в фонтане.
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