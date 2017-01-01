Последствия пожара в кафе "Я Самарканд" на северо-западе Москвы

Автор: Стрелец Дата публикации: 18:50

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Около 16 часов на северо-западе Москвы произошёл пожар в столовой, расположенной позади продовольственного магазина. В результате возгорания сдетонировали газовые баллоны. Взрыв был такой силы, что в соседнем автосервисе вынесло стену. Ожоги различной степени тяжести получили 13 человек. Все они были госпитализированы. На место пожара прибывал вертолёт МЧС, но не смог приземлиться. Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Денисов Илья Павлович рассказал о пожаре и взрыве в кафе "Я Самарканд". В данный момент идет проливка и разбор завалов. На месте работает следственная группа. Причины пожара устанавливаются.