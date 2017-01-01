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Горожане спасаются от жары возле столичных водоёмов и фонтанов

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:07
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В столичном регионе в эти дни господствует жаркая погода. Температура в дневные часы достигает 30-градусной отметки. В городе жаркая погода переживается особенно тяжело и поэтому любую свободную минутку горожане спешат в столичные парки поближе к водоёмам и фонтанам. Так, в эти дни не теряет популярности фонтан на Крымской набережной. Возле Третьяковской галереи приходят освежиться целыми семьями. Особенно радуется фонтану детвора. Малыши с радостью бегают и резвятся возле струй фонтана то и дело поднимая брызги и визги. Население постарше заходят в фонтан, чтобы сделать эффектные селфи и освежиться.

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