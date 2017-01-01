В Самаре возле ТЦ "Аврора" трамвай сошёл с рельсов
- Автор:
- Галина Кулагина
- Дата публикации:
- 16.07 22:14
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- 18
В Самаре возле ТЦ "Аврора" трамвай сошёл с рельсов, задев микроавтобус.
- 18
В Самаре возле ТЦ "Аврора" трамвай сошёл с рельсов, задев микроавтобус.
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