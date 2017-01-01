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В Самаре возле ТЦ "Аврора" трамвай сошёл с рельсов

Автор:
Галина Кулагина
Дата публикации:
16.07 22:14
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В Самаре возле ТЦ "Аврора" трамвай сошёл с рельсов, задев микроавтобус.

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