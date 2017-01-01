Три автомобиля и мотоциклист попали в ДТП на северо-востоке столицы

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Вечером 16 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Декабристов, у дома 10, столкнулись три автомобиля: "Мазда", "Пежо", "Опель" и мотоциклист. Как пояснили участники ДТП, мотоциклист двигался по улице Декабристов в сторону Алтуфьевского шоссе. У дома 10 он столкнулся с попутными автомобилями "Мазда" и "Пежо", после чего мотоцикл вылетел на встречную полосу и задел ехавший там автомобиль "Опель". В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы. Прибывшей на место ДТП бригадой Скорой помощи он был госпитализирован в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. На время разбора ДТП в обе стороны наблюдался серьёзный затор. Сотрудники ДПС осуществляли регулирование движения.