Теплоход «Рио-1» на время проведения ЧМ по футболу был переоборудован в плавающую фан-зону
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16.07 23:41
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Теплоход «Рио-1» на время проведения ЧМ по футболу был переоборудован в плавающую фан-зону. На палубах корабля установили бар, гастрономическое пространство и огромный экран для просмотра матчей. Центром внимания стали вертолёт и «баркузи» — джакузи с баром. Атмосферу дополнил вид с воды на исторический центр Москвы.
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