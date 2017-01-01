Теплоход «Рио-1» на время проведения ЧМ по футболу был переоборудован в плавающую фан-зону

Автор: Uwis Дата публикации: 16.07 23:41

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Теплоход «Рио-1» на время проведения ЧМ по футболу был переоборудован в плавающую фан-зону. На палубах корабля установили бар, гастрономическое пространство и огромный экран для просмотра матчей. Центром внимания стали вертолёт и «баркузи» — джакузи с баром. Атмосферу дополнил вид с воды на исторический центр Москвы.