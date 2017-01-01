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Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:12
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Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы. В районе Люблино на пересечении улицы Судакова с улицей Армавирская столкнулись два легковых автомобиля. В результате удара оба автомобиля вылетели с проезжей части на тротуар, где одна из машин снесла светофор, а вторая врезалась в дерево. В результате аварии пострадали трое врозслых и ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

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