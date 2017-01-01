Три автомобиля столкнулись на МКАД: есть пострадавшие

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Ночью на юго-востоке Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. На внешней стороне МКАД, на 13 километре, произошло попутное столкновение трёх автомобилей "Киа", "ВАЗ 2110" и "ВИС 2149". Водитель автомобиля "ВИС" совершил столкновение со впереди едущим автомобилем "Киа". Автомобиль "Киа" по цепной реакции столкнулся со впереди едущим автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП травмы получили несколько человек. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Движение по МКАД было ограничено по 3 левым рядам. Пробка растянулась до пересечения МКАД с Волгоградским проспектом. Причины ДТП установит группа разбора.