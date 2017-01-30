Дороги в Хасанском районе Приморья напоминают решето
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:13
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- 6
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"На протяжении 4-5 лет властям Хасанского района нет дела до дорог, посмотрите сами. Это дорога Славянка - Краскино - Хуньчунь (Китай), хотя не однократно в СМИ писали, что дороги Раздольное-Хасан отремонтировали, но это обман. Славяна - Краскино - Хуньчунь (Китай) - асфальт весь разбит, автобусы и грузовые машины передвигаются уже по обочине, но и там уже практически нет возможности проехать. Но это ни кому не интересно, а на Хасан вообще нет асфальта, туда только на внедорожниках добираться. Такое ощущение, что Хасанский район - забытый богом уголок, и никому нет дела до него, а ведь в этом районе самый не маленький поток отдыхающих и туристов из КНР. А на фото - отсутствие мусорных баков на границе России".
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