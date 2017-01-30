Дороги в Хасанском районе Приморья напоминают решето

Автор: Аноним Дата публикации: 11:13

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210401

Жители Приморья показали на видео состояние дорог в Хасанском районе. По словам автомобилиста, асфальт на пути от Славянки к городскому уезду Хуньчунь в Китае - весь разбит. Многочисленным легковым и грузовым машинам, автобусам приходится даже объезжать ямы и выбоины по обочине. Проезжая часть на протяжении многих километров больше напоминает решето. "Хасанский район - забытый богом уголок, и никому нет дела до него,"- рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"На протяжении 4-5 лет властям Хасанского района нет дела до дорог, посмотрите сами. Это дорога Славянка - Краскино - Хуньчунь (Китай), хотя не однократно в СМИ писали, что дороги Раздольное-Хасан отремонтировали, но это обман. Славяна - Краскино - Хуньчунь (Китай) - асфальт весь разбит, автобусы и грузовые машины передвигаются уже по обочине, но и там уже практически нет возможности проехать. Но это ни кому не интересно, а на Хасан вообще нет асфальта, туда только на внедорожниках добираться. Такое ощущение, что Хасанский район - забытый богом уголок, и никому нет дела до него, а ведь в этом районе самый не маленький поток отдыхающих и туристов из КНР. А на фото - отсутствие мусорных баков на границе России".