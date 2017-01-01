Вода залила подъезд жилого дома в Москве из-за коммунальной аварии
- Автор:
- Nahodkin
- Дата публикации:
- 08:03
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- 27
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Вот, что сообщает мобильный репортер:
"Прорвало пожарный гидрант на 8-ом этаже жилого дома. Аварийные службы УК и МЧС, которых вызывали жильцы, на протяжении двух часов так и не приехали. Аварийная бригада приехала только спустя 3 часа. Затопило квартиры на восьми этажах, люди сидят без воды, а некоторые еще и без электричества. Лифты так-же выведены из строя, их все залило водой. Предварительный осмотр всех гидрантов показал, что практически все они в аварийном состоянии".
Вот, что сообщает мобильный репортер:
"Прорвало пожарный гидрант на 8-ом этаже жилого дома. Аварийные службы УК и МЧС, которых вызывали жильцы, на протяжении двух часов так и не приехали. Аварийная бригада приехала только спустя 3 часа. Затопило квартиры на восьми этажах, люди сидят без воды, а некоторые еще и без электричества. Лифты так-же выведены из строя, их все залило водой. Предварительный осмотр всех гидрантов показал, что практически все они в аварийном состоянии".
- 27
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