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Вода залила подъезд жилого дома в Москве из-за коммунальной аварии

Автор:
Nahodkin
Дата публикации:
08:03
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Ниагарские водопады хлещут по стенам жилого дома в Московском. В подъезде появились реки и озёра. Причиной разлива "водоёмов" стала коммунальная авария. На восьмом этаже дома прорвала пожарный гидрант. Люди ждали приезда аварийной службы около трёх часов. К этому времени, по словам местных жителей, затопило квартиры на восьми этажах.
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Вот, что сообщает мобильный репортер:

"Прорвало пожарный гидрант на 8-ом этаже жилого дома. Аварийные службы УК и МЧС, которых вызывали жильцы, на протяжении двух часов так и не приехали. Аварийная бригада приехала только спустя 3 часа. Затопило квартиры на восьми этажах, люди сидят без воды, а некоторые еще и без электричества. Лифты так-же выведены из строя, их все залило водой. Предварительный осмотр всех гидрантов показал, что практически все они в аварийном состоянии".

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