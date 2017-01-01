В Красноярском крае в середине лета пахнуло осенью

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:15

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210403

Природный парадокс заметили на улицах города Иланский жители Красноярского края. Осенняя картина предстала перед взором горожан прямо в середине лета. "На земле лежат упавшие листья, причём некоторые из них уже окрасились в жёлтый или оранжевый цвет," - рассказывает мобильный репортёр .который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Выйдя сегодня во двор своего дома под проливной дождь, я обнаружил картину, типичную скорее для конца августа или начала - середины сентября, нежели для середины июля. На земле лежат упавшие листья, причём некоторые из них уже окрасились в жёлтый или оранжевый цвет. Листья продолжают падать. При этом все остальные деревья остаются ещё зелёными. Вот так - осень приходит в Иланский в середине лета".