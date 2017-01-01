В Красноярском крае в середине лета пахнуло осенью
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:15
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- 29
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Выйдя сегодня во двор своего дома под проливной дождь, я обнаружил картину, типичную скорее для конца августа или начала - середины сентября, нежели для середины июля. На земле лежат упавшие листья, причём некоторые из них уже окрасились в жёлтый или оранжевый цвет. Листья продолжают падать. При этом все остальные деревья остаются ещё зелёными. Вот так - осень приходит в Иланский в середине лета".
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16.07 13:35 | Pilot-39
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13.07 10:13 | Егор Лысиков
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