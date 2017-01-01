s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В "Аптекарском огороде" состоялось торжественное открытие Сенсорного огорода

В "Аптекарском огороде" состоялось торжественное открытие Сенсорного огорода

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:41
  • 7
  • 0

В "Аптекарском огороде" состоялось торжественное открытие Сенсорного огорода.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

130 0
08:03 | Nahodkin
Вода залила подъезд жилого дома в Москве
14 0
16.07 17:34 | LaimeLaim
Горожане от жары спасаются в фонтане
33 1
13.07 00:08 | Uwis
Бьющееся сердце и череп с шевелящимися волосами: в "Аптекарском огороде" открылась оригинальная выставка "Обновление"