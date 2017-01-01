Рейсовый автобус влетел в столб на Профсоюзной улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 14:33

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Четыре человека пострадали в результате ДТП в районе Коньково на юго-западе Москвы. Около 13:15 в районе дома 109 на ул. Профсоюзная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута № С2. Автобус выехал на тротуар в районе автобусной остановки у станции метро "Коньково" и протаранил матчу городского освещения. Травмы получили четыре человека. На месте происшествия работают оперативные службы города. Все обстоятельства аварии выясняются.