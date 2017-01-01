Улицы и проезжие части орошают коммунальные службы города
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:01
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- 21
В столице коммунальные службы города орошают проезжие части и улицы, чтобы хоть как-то увлажнить воздух.
- 21
В столице коммунальные службы города орошают проезжие части и улицы, чтобы хоть как-то увлажнить воздух.
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