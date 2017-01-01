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Улицы и проезжие части орошают коммунальные службы города

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:01
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В столице коммунальные службы города орошают проезжие части и улицы, чтобы хоть как-то увлажнить воздух.

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