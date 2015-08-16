Новая дорога соединила район Митино на северо-западе столицы и подмосковный Красногорск

Автор: Стрелец Дата публикации: 20:30

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210419

11 июля 2018 года внезапно был открыт 800-метровый проезд между улицей Зенитчиков в московском районе Митино и улицей Речная в Красногорске Московской области. Разговоры о строительстве этой дороги в промзоне шли давно. Но до строительства руки всё не доходили. И в кратчайшие сроки эта дорога была построена и открыта. Сейчас она ещё малоизвестна и движение по ней спокойное. Кроме того, имеются ограничения по высоте при движении по этой дороге.Но, к сожалению, при строительстве, пострадал лес. Был срыт склон, заросший лесом. Сейчас это склон оголился и деревья начали сползать вниз, угрожая упасть на вновь построенную дорогу. Кроме того, в лесу много повреждённых деревьев. Местные жители связывают это с тем, что упразднили лесников и следить за санитарным состоянием леса некому. Много сухостоя, есть уже сгоревшие деревья. В итоге: дорога живёт, а лес - умирает.