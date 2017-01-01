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Парк футбола демонтируют на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:05
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На Красной площади ведутся работы по демонтажу парка футбола. Часть площади огорожена для прогулок.

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