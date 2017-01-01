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На юго-востоке Москвы началось благоустройство Есенинского бульвара

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:46
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Есенинский бульвар начали благоустраивать на юго-востоке Москвы.
На сайте "Активный гражданин" со 2 по 12 апреля шло обсуждение вариантов реконструкции парков в ЮВАО и жители могли проголосовать за предложенную концепцию благоустройства Есенинского бульвара.
Последний раз эту территорию благоустраивали в 2011 году.
До октября 2018 года на Есенинском бульваре произойдёт полное озеленение, заменят освещение, также под заменят пешеходные дорожки (их выложат цветной плиткой) и отремонтируют детские площадки. Разобьют газон из разнотравья, посадят деревья и кустарники, сделают цветочные клумбы. Парк украсят сирень, китайская гвоздика, серебристо-снежная цинерария, бальзамин Уоллера и другие растения. Также бульвар приспособят для инвалидов. Планируется установка специального спортивного или игрового оборудования, тактильных плит, информационных щитов со шрифтом Брайля и звукового маяка у наземных пешеходных переходов через улицы.
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