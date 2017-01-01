На юго-востоке Москвы началось благоустройство Есенинского бульвара

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 22:46

7

7 0

7

7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210424

Есенинский бульвар начали благоустраивать на юго-востоке Москвы.На сайте "Активный гражданин" со 2 по 12 апреля шло обсуждение вариантов реконструкции парков в ЮВАО и жители могли проголосовать за предложенную концепцию благоустройства Есенинского бульвара.Последний раз эту территорию благоустраивали в 2011 году.До октября 2018 года на Есенинском бульваре произойдёт полное озеленение, заменят освещение, также под заменят пешеходные дорожки (их выложат цветной плиткой) и отремонтируют детские площадки. Разобьют газон из разнотравья, посадят деревья и кустарники, сделают цветочные клумбы. Парк украсят сирень, китайская гвоздика, серебристо-снежная цинерария, бальзамин Уоллера и другие растения. Также бульвар приспособят для инвалидов. Планируется установка специального спортивного или игрового оборудования, тактильных плит, информационных щитов со шрифтом Брайля и звукового маяка у наземных пешеходных переходов через улицы.