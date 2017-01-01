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Новая дорога соединила район Митино на северо-западе столицы и подмосковный Красногорск (авторегистратор)

Автор:
mars66
Дата публикации:
20:29
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11 июля 2018 года был открыт проезд, соединивший московский район Митино на северо-западе столицы с областным Красногорском. Длина дороги всего 800 метров, но этот проезд значительно сокращает сообщение между Москвой и областью.
Дорога начинается от соединения улиц Дубравной и Зенитчиков, проходит через промзону и выходит на улицу Речная в городе Красногорске Московской области. На перекрёстке у водителей два варианта поворота. Если повернуть налево, то проезжая вдоль КМЗ им. С.А. Зверева выезжаем на перекрёсток Речной улицы и Волоколамского шоссе, в районе улицы Знаменская. А если повернуть направо, то тоже можно попасть на Волоколамское шоссе, но уже в районе пересечения улицы Народного Ополчения с улицей Ленина.
Сейчас эта дорога ещё малоизвестна и движение по ней спокойное. Кроме того, имеются ограничения по высоте при движении по этой дороге.
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