Новая дорога соединила район Митино на северо-западе столицы и подмосковный Красногорск (авторегистратор)

Автор: mars66 Дата публикации: 20:29

11

11 0

11

11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210425

11 июля 2018 года был открыт проезд, соединивший московский район Митино на северо-западе столицы с областным Красногорском. Длина дороги всего 800 метров, но этот проезд значительно сокращает сообщение между Москвой и областью.Дорога начинается от соединения улиц Дубравной и Зенитчиков, проходит через промзону и выходит на улицу Речная в городе Красногорске Московской области. На перекрёстке у водителей два варианта поворота. Если повернуть налево, то проезжая вдоль КМЗ им. С.А. Зверева выезжаем на перекрёсток Речной улицы и Волоколамского шоссе, в районе улицы Знаменская. А если повернуть направо, то тоже можно попасть на Волоколамское шоссе, но уже в районе пересечения улицы Народного Ополчения с улицей Ленина.Сейчас эта дорога ещё малоизвестна и движение по ней спокойное. Кроме того, имеются ограничения по высоте при движении по этой дороге.