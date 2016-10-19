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В московском метро запустили экскурсии с аудиогидами

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:06
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Для самостоятельных экскурсий по столичному метро теперь можно воспользоваться аудиогидом, который можно взять в аренду на 11 стойках метро «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской». В устройстве нужно выбрать нужный язык и одну из линий: Кольцевую, Сокольническую, Замоскворецкую, Арбатско-Покровскую или Филевскую. Цена проката - 350 рублей в день.

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