В московском метро запустили экскурсии с аудиогидами

Автор: Uwis Дата публикации: 00:06

18

18 0

Для самостоятельных экскурсий по столичному метро теперь можно воспользоваться аудиогидом, который можно взять в аренду на 11 стойках метро «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской». В устройстве нужно выбрать нужный язык и одну из линий: Кольцевую, Сокольническую, Замоскворецкую, Арбатско-Покровскую или Филевскую. Цена проката - 350 рублей в день.