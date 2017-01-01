Серьёзный затор образовался ночью в центре Москвы

Автор: Automak Дата публикации: 09:48

31

31 0

31

31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210435

Серьёзный автомобильный затор образовался ночью в самом центре Москвы, на улице Маросейка. По словам очевидцев, сначала одну из полос движения по непонятным причинам перекрыли дорожники. Машины стали объезжать спецтранспорт по встречной полосе. Затем оставшуюся полосу заблокировал проезжавший мимо автобус. Движение по улице было сильно ограничено.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Автобус заблокировал движение на Маросейке. Одну полосу перекрыли автодорожники. И все остальные участники движения начали объезжать их по встречной. В это время ехавший на встречу автобус заблокировал движение. Пока разбирались с упертым водителем автобуса, подъехало авто с номерами АМР. Чуть подождав, "синее ведро" с номерами "АМР" проехало по тротуару".