Серьёзный затор образовался ночью в центре Москвы
- Автор:
- Automak
- Дата публикации:
- 09:48
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- 31
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Автобус заблокировал движение на Маросейке. Одну полосу перекрыли автодорожники. И все остальные участники движения начали объезжать их по встречной. В это время ехавший на встречу автобус заблокировал движение. Пока разбирались с упертым водителем автобуса, подъехало авто с номерами АМР. Чуть подождав, "синее ведро" с номерами "АМР" проехало по тротуару".
- 31
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17.07 18:05 | LaimeLaim
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