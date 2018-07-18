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Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:19
  • 218
  • 1

Три человека погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы. На Ташкентской улице напротив дома 12/20 водитель автомобиля такси влетел в мачту городского освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте. Движение по улице было перекрыто, на месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Комментарии (1)

  • pavel2033
    07:42
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 07:35 18.07.18
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