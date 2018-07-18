Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 07:19
-
- 218
Три человека погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы. На Ташкентской улице напротив дома 12/20 водитель автомобиля такси влетел в мачту городского освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте. Движение по улице было перекрыто, на месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства случившегося выясняются.
- 218
Комментарии (1)