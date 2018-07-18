Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 07:19

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Три человека погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы. На Ташкентской улице напротив дома 12/20 водитель автомобиля такси влетел в мачту городского освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте. Движение по улице было перекрыто, на месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства случившегося выясняются.