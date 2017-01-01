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Пожар произошёл на территории завода в Ленинградской области

Автор:
Insurka
Дата публикации:
09:48
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Пожар произошёл в среду утром в посёлке Кикерино, что в Ленинградской области. По словам очевидцев, возгорание произошло на территории завода "Н +Н". В небо поднимался огромный столб дыма, который был виден на расстоянии многих километров. Позже стало известно, что загорелась алюминиевая стружка на складе. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Что стало причиной пожара - неизвестно. Информации о пострадавших нет.

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