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Мощный ливень затопил улицы Краснодара

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:03
  • 29
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Сильный ливень затопил улицы Краснодара. Местные жители публикуют в сети последствия обрушившейся на город непогоды. Как видно на записи, на дорогах образовались настолько глубокие подтопления, что даже грузовые машины форсировали ливневые водоёмы, утопая в воде по самые фары. А пассажирам одного из рейсовых автобусов пришлось высоко поднимать ноги - чтобы не намочить их. Салон полностью затопило дождевой водой.
Видео: Instagram / advokatchalov

Видео: Instagram / advokatchalov
  • 29
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