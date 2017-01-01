Мощный ливень затопил улицы Краснодара

Автор: mreportertv Дата публикации: 11:03

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210439

Сильный ливень затопил улицы Краснодара. Местные жители публикуют в сети последствия обрушившейся на город непогоды. Как видно на записи, на дорогах образовались настолько глубокие подтопления, что даже грузовые машины форсировали ливневые водоёмы, утопая в воде по самые фары. А пассажирам одного из рейсовых автобусов пришлось высоко поднимать ноги - чтобы не намочить их. Салон полностью затопило дождевой водой.