Акцию протеста устроили автомобилисты Татарстана из-за плохих дорог
- Автор:
- ildarkin116
- Дата публикации:
- 13:27
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- 39
Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:
"Происходят ДТП из-за плохого качества дороги, власти обещают починить, но сколько еще должно пострадать людей. Участок от Афаносова до железной дороги - один из двух выездов из города. Количество автомобилей на этом участке всегда большое. Сегодня опять было ДТП, два дня назад - тоже два ДТП".
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