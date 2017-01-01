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Акцию протеста устроили автомобилисты Татарстана из-за плохих дорог

Автор:
ildarkin116
Дата публикации:
13:27
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Сразу несколько машин застряли в глубоких выбоинах на дороге в Республике Татарстан. Оказалось, что таким образом местные автомобилисты решили выразить свой протест против плохих дорог города Нижнекамска. Место выбрали не случайно: движение на этому участке пути - между Афанасовым и железной дорогой - очень оживлённый. Однако асфальт сплошь покрыт ямами да выбоинами. Из-за ям, по словам местных жителей, постоянно случаются ДТП. Организаторы необычной акции надеются, что дорожники обратят внимание на проблему и отремонтируют проезжую часть.

Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:

"Происходят ДТП из-за плохого качества дороги, власти обещают починить, но сколько еще должно пострадать людей. Участок от Афаносова до железной дороги - один из двух выездов из города. Количество автомобилей на этом участке всегда большое. Сегодня опять было ДТП, два дня назад - тоже два ДТП".

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