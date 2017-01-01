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Мощный взрыв прогремел на автозаправке в Колумбии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:57
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Бензоколонка взорвалась и разлетелась на куски. Видео снято на заправочной станции в Колумбии. В момент хлопка рядом с колонкой стояли два автомобиля. Их засыпало обломками. Водителей отбросило в сторону. Сообщается, что по предварительной версии следователей, вспыхнули скопившиеся бензиновые пары. Несмотря на то, что взрыв был мощным, местные власти заявляют, что обошлось без пострадавших. А вот машины, скорее всего, восстановить уже не удастся.
Видео: YouTube / Blu Radio Colombia

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