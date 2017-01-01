Изображения Черчесова, Акинфеева и Дзюбы появились в центре Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 13:37

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Черчесов, Акинфеев и Дзюба появились в центре Москвы. На Садовнической улице завершаются работы по нанесению стрит-арт рисунка на трансформаторную подстанцию. На стенах подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу. Тренер Станислав Черчесов, капитан сборной Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему Чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной. Инициативу художника, вдохновленного игрой сборной России, поддержали энергетики ПАО «МОЭСК», которые и выделили площадку для творчества.