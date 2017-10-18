Цветографическую окраску служебных автомобилей Росгвардии продемонстрировали в Балашихе
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 14:34
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Так же начальник военно-автомобильной инспекции Росгвардии полковник Сергей Коняев дал комментарии журналистам о правомерности парковки автомобилей Росгвардии под различными дорожными знаками, а также разъяснил действия автолюбителей при встрече автомобиля Росгвардии с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом или при встрече войсковой автомобильной колонны ведомства.
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