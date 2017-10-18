Цветографическую окраску служебных автомобилей Росгвардии продемонстрировали в Балашихе

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 14:34

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61 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210452

18 июля в Отдельной ордена Жукова краснознамённой дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенной в подмосковной Балашихе, была показана новая цветовая окраска автомобилей Росгвардии. Согласно постановлению Правительства РФ для автомобилей Росгвардии определены основной цвет покрытия - серый, а цвет декоративных полос - рубиново-красный. А автомобили вневедомственной охраны теперь будут окрашены в серый или белый цвет с синими декоративными полосами. Также на всех машинах есть геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии.Так же начальник военно-автомобильной инспекции Росгвардии полковник Сергей Коняев дал комментарии журналистам о правомерности парковки автомобилей Росгвардии под различными дорожными знаками, а также разъяснил действия автолюбителей при встрече автомобиля Росгвардии с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом или при встрече войсковой автомобильной колонны ведомства.