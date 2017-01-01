Ливень "освежил" южные районы Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:33
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- 28
В южных районах столицы прошел ливень, который заметно освежил воздух и понизил температуру.
- 28
В южных районах столицы прошел ливень, который заметно освежил воздух и понизил температуру.
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