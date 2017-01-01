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Ливень "освежил" южные районы Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:33
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В южных районах столицы прошел ливень, который заметно освежил воздух и понизил температуру.

  • 28
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