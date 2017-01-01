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Жара покинула столицу и усилились порывы ветра

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:57
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Во второй половине дня в городе значительно похолодало, усилились порывы ветра и сохраняется низкое атмосферное давление.

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