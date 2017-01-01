Жара покинула столицу и усилились порывы ветра
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:57
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- 21
Во второй половине дня в городе значительно похолодало, усилились порывы ветра и сохраняется низкое атмосферное давление.
- 21
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23
21:14 | tim777
Во второй половине дня в городе значительно похолодало, усилились порывы ветра и сохраняется низкое атмосферное давление.
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