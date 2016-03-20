На Архангельском соборе московского кремля облетела позолота
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:03
-
- 23
На Архангельском соборе на одном из куполов облетела позолота.
- 23
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23
21:14 | tim777
313
20.03.2016 22:17 | Mr_Serge177
На Архангельском соборе на одном из куполов облетела позолота.
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