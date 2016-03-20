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На Архангельском соборе московского кремля облетела позолота

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:03
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На Архангельском соборе на одном из куполов облетела позолота.

  • 23
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