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Парковочные места для автомобилей каршеринга появились в инновационном центре «Сколково»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:45
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На парковках инновационного центра «Сколково» на западе столицы появились места для автомобилей каршеринга. Совсем скоро на территории центра будут ездить электромобили одной из компаний каршеринга. Каршеринг - транспорт будущего, помогающий разгрузить дороги и улучшить экологическую ситуацию в городах. Будучи федеральным оператором и самым крупным игроком на ранке каршеринговых услуг в России, «Делимобиль» заинтересован в том, чтобы в стране развивались не только удобные и доступные, но и инновационные, экологичные транспортные проекты. Стратегическое партнерство со «Сколково» в очередной раз доказывает, что современные города не только готовы, но и нуждаются в решениях такого типа.

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