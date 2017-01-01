В Старом Осколе снесли общественный туалет в центре города

Автор: Николай Черных Дата публикации: 19:49

18

18 0

В Старом Осколе снесли общественный туалет в центре города. Капитальное здание с отдельными входами и двухметровым потолком простояло более 20 лет. Находящееся вдоль большой автомобильной магистрали (Путепроводный мост) и неподалеку от пригородной железнодорожной станции "Гумны", оно вполне устраивало дачников и прочих горожан. Не говоря уже о нередких гостях города. Многие люди предпочитают путешествовать по уголкам старинного города всей семьей и пешком. Не стучаться же им в трудную минуту в поисках "удобств" в частные дома (да кто и пустит!) или проситься сходить "по-маленькому" в располагающийся рядом Институт усовершенствования учителей?! Даже если брать в расчет количество базирующихся в полушаге от туалета административных гаражей, то его хозяевам тоже надо где-то время от времени облегчаться. К тому же, любой врач вам скажет, что в целях профилактики заболевания простаты туалет для мужчин должен быть доступен! Однако, в Старооскольской городской администрации видимо решили иначе. По весне местные коммунальщики сначала вырубили все кусты и деревья на склонах вокруг туалета, а потом (что там мелочиться) видимо вздумали порешить и само культовое учреждение. И им это удалось! Как сказал один из сотрудников мэрии, пожелавший остаться неизвестным, приказ о сносе туалета пришел из самого Департамент по архитектуре и градостроительству. Выиграет ли Качество жизни в Белгородской области от того, что людям в центре Старого Оскола теперь негде сходить ни "по-маленькому", ни "по-большому" - вопрос риторический. Во время всех праздничных шествий (День Победы -9 мая, праздник "День города") сотни людей не могут воспользоваться туалетом ни в одном из супермаркетов (администрация магазинов по маршруту следования того же "Бессмертного полка" в Старом Осколе им попросту отказывает, туалеты закрывает на Санитарный час). Вряд ли разгром этого доступного туалета ослабит и так непростую санэпидемиологическую обстановку. Кроме того, есть большие сомнения, что септик из выгребных ям туалета перед его сносом был полностью откачан. Огромные плиты, оставшиеся от него, шатаются под ногами случайных прохожих. Убирать,судя по всему, их никто не собирается.