Футбольное граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы нарисовали в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:14
-
- 23
Граффити с изображениями тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, а также нападающего Артема Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева появится в центре Москвы. На подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу. Тренер С. Черчесов, капитан сборной И. Акинфеев и нападающий А. Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной.
- 23
Комментарии (0)