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Футбольное граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы нарисовали в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:14
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Граффити с изображениями тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, а также нападающего Артема Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева появится в центре Москвы. На подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу. Тренер С. Черчесов, капитан сборной И. Акинфеев и нападающий А. Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной.

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