Международный забег на высоту 337 метров пройдет на Останкинской телебашне 21 июля

Автор: Uwis Дата публикации: 00:44

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Международный забег на высоту 337 метров впервые за 18 лет пройдет на Останкинской телебашне 21 июля, в котором примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров. У подножия башни для болельщиков откроется бесплатная фан-зона с медиаэкраном.