Автобус врезался в фуру на Каширском шоссе под Москвой

Автор: denis947 Дата публикации: 02:01

26

26 0

Пассажирский автобус и фура столкнулись в Ленинском районе Подмосковья. Авария произошла на Каширском шоссе при движении в сторону Москвы в районе деревни Апаринки. Водитель пассажирского автобуса, двигаясь сзади фуры, не успел во время затормозить и совершил столкновение с большегрузом. После удара автобус отбросило на отбойник. К счастью в результате аварии серьезно никто не пострадал, движение по Каширскому шоссе было сильно затруднено.