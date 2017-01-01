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Автобус врезался в фуру на Каширском шоссе под Москвой

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:01
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Пассажирский автобус и фура столкнулись в Ленинском районе Подмосковья. Авария произошла на Каширском шоссе при движении в сторону Москвы в районе деревни Апаринки. Водитель пассажирского автобуса, двигаясь сзади фуры, не успел во время затормозить и совершил столкновение с большегрузом. После удара автобус отбросило на отбойник. К счастью в результате аварии серьезно никто не пострадал, движение по Каширскому шоссе было сильно затруднено.

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