Два человека пострадали в ДТП на Крымском мосту в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 10:00
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Крупное ДТП произошло в центре Москвы. На Крымском мосту столкнулись "Мерседес", "Фольксваген Тигуан", "Киа Рио" и ещё несколько автомобилей. На место аварии прибыло несколько экипажей ГИБДД, пожарный расчёт и сотрудники службы "Дорожного патруля". В настоящее время движение по внутренней и внешней сторонам Садового кольца серьёзно затруднено. Известно, что в результате аварии пострадали два человека. Для транспортировки поврежденных автомобилей прибыли эвакуаторы АМПП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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