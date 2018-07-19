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Два человека пострадали в ДТП на Крымском мосту в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
10:00
  • 172
  • 3

Крупное ДТП произошло в центре Москвы. На Крымском мосту столкнулись "Мерседес", "Фольксваген Тигуан", "Киа Рио" и ещё несколько автомобилей. На место аварии прибыло несколько экипажей ГИБДД, пожарный расчёт и сотрудники службы "Дорожного патруля". В настоящее время движение по внутренней и внешней сторонам Садового кольца серьёзно затруднено. Известно, что в результате аварии пострадали два человека. Для транспортировки поврежденных автомобилей прибыли эвакуаторы АМПП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

  • 172
  • 3

Комментарии (3)

  • pavel2033
    11:54
    АГН "Москва" в 11:25 https://mskagency.ru/materials/2800662 19.07.18
  • pavel2033
    11:58
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:40 19.07.18
  • MR_Denis
    12:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:25 https://mskagency.ru/materials/2800662, показан по ТК "Москва 24" в 11:01 и по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:45 19.07.18. Копии эфиров и ссылка на портал добавлены.
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