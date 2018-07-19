Два человека пострадали в ДТП на Крымском мосту в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 10:00

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Крупное ДТП произошло в центре Москвы. На Крымском мосту столкнулись "Мерседес", "Фольксваген Тигуан", "Киа Рио" и ещё несколько автомобилей. На место аварии прибыло несколько экипажей ГИБДД, пожарный расчёт и сотрудники службы "Дорожного патруля". В настоящее время движение по внутренней и внешней сторонам Садового кольца серьёзно затруднено. Известно, что в результате аварии пострадали два человека. Для транспортировки поврежденных автомобилей прибыли эвакуаторы АМПП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.