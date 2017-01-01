В Забайкалье из-за паводков рухнул автомобильный мост
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:44
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- 54
Видео: YouTube / AmurMedia Ирина
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