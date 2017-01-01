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В Забайкалье из-за паводков рухнул автомобильный мост

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:44
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Иногда из-за ливней бывает и вот так: обрушение фрагмента автомобильного моста на трассе Чита-Хабаровск. Сообщается, что конструкцию настолько потрепали паводки, что она в конце концов просто не выдержала. И развалилась на куски. В итоге - пропасть шириной более двадцати метров там, где ещё недавно можно было спокойно проехать. Сам мост, разумеется, перекрыли и организовали объезд аварийного участка. А сколько времени уйдёт на ремонт - пока неясно.
Видео: YouTube / AmurMedia Ирина

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