В Балашихе бойцы Росгвардии освободили из "плена" автомобиль съёмочной группы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 11:46

129

129 0

18 июля, после съёмок на территории войсковой части Росгвардии в подмосковной Балашихе, автомобиль съёмочной группы при выезде наехал на препятствие в виде полусферы и повис на ней. Бойцы и офицеры Росгвардии не оставили в беде съёмочную группу. При помощи домкрата приподняли одну сторону автомобиля, а буксировочным тросом вытащили полусферу.