В Балашихе бойцы Росгвардии освободили из "плена" автомобиль съёмочной группы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 11:46
-
- 129
18 июля, после съёмок на территории войсковой части Росгвардии в подмосковной Балашихе, автомобиль съёмочной группы при выезде наехал на препятствие в виде полусферы и повис на ней. Бойцы и офицеры Росгвардии не оставили в беде съёмочную группу. При помощи домкрата приподняли одну сторону автомобиля, а буксировочным тросом вытащили полусферу.
- 129
Комментарии (0)