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В Балашихе бойцы Росгвардии освободили из "плена" автомобиль съёмочной группы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
11:46
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18 июля, после съёмок на территории войсковой части Росгвардии в подмосковной Балашихе, автомобиль съёмочной группы при выезде наехал на препятствие в виде полусферы и повис на ней. Бойцы и офицеры Росгвардии не оставили в беде съёмочную группу. При помощи домкрата приподняли одну сторону автомобиля, а буксировочным тросом вытащили полусферу.

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