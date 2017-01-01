s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Иркутской области таежный город превращают в каменные джунгли

В Иркутской области таежный город превращают в каменные джунгли

Автор:
MariaVerim
Дата публикации:
11:58
  • 36
  • 1

Жители Усть-Илимска бьют тревогу: таёжный город превращают в каменные джунгли. По словам автора этих кадров, неизвестные массово вырубают на придомовых территориях здоровые хвойные деревья - вековые сосны и кедры. Действия рабочих, как считают местные жители, незаконны. "С местными жителями вырубки согласованы не были, профессиональными лесопатологами лесные насаждения Усть-Илимска не обследовались. Вопросом уже заинтересовалась Дума Усть-Илимска," - пишет местный мобильный репортёр, который прислал эти снимки.

Вот, что сообщает местный мобильный репортёр:

"На придомовых территориях Усть-Илимска проходят массовые беззаконные вырубки здоровых хвойных деревьев - вековых сосен и кедров - под видом санитарных рубок. Ликвидировать их планируют в 106 домах, во многих уже приступили к действию. Неизвестные лица под эгидой мэрии вырубают здоровые сосны "в рамках содержания общего имущества". С местными жителями вырубки согласованы не были, профессиональными лесопатологами лесные насаждения Усть-Илимска не обследовались. Вопросом уже заинтересовалась Дума Усть-Илимска. Она стоит полностью на стороне жителей Усть-Илимска. Председатель Думы Виталий Перетолчин обещал взять вопрос под личный контроль. Ждем также реакцию правоохранительных органов".


  • 36
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:02
    Уважаемый мобильный репортёр, будет лучше, если Вам удастся снять видео о вырубке деревьев: может быть, показать оставшиеся пни и т.д.. Рекомендации для начинающих авторов можете посмотреть здесь https://www.mreporter.ru/reports/209323
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 1
09:59 | Bakelemix
Свалку мусора устроили посреди жилых домов в Краснодаре
71 0
15.07 20:39 | Евгений Лашкевич
В Солнечногорске проводят несанкционированное сжигание мусора
127 0
25.06 03:10 | Вася Лебедев
В Марий Эл не торопятся устранять последствия урагана
85 0
17.07 20:30 | Стрелец
Новая дорога соединила столичный район Митино и подмосковный Красногорск
108 0
04.07 15:55 | mikhael-160874
Дождь с градом обрушились на Братск