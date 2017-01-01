В Иркутской области таежный город превращают в каменные джунгли
- Автор:
- MariaVerim
- Дата публикации:
- 11:58
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Вот, что сообщает местный мобильный репортёр:
"На придомовых территориях Усть-Илимска проходят массовые беззаконные вырубки здоровых хвойных деревьев - вековых сосен и кедров - под видом санитарных рубок. Ликвидировать их планируют в 106 домах, во многих уже приступили к действию. Неизвестные лица под эгидой мэрии вырубают здоровые сосны "в рамках содержания общего имущества". С местными жителями вырубки согласованы не были, профессиональными лесопатологами лесные насаждения Усть-Илимска не обследовались. Вопросом уже заинтересовалась Дума Усть-Илимска. Она стоит полностью на стороне жителей Усть-Илимска. Председатель Думы Виталий Перетолчин обещал взять вопрос под личный контроль. Ждем также реакцию правоохранительных органов".
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04.07 15:55 | mikhael-160874
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