В Иркутской области таежный город превращают в каменные джунгли

Автор: MariaVerim Дата публикации: 11:58

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36 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210484

Жители Усть-Илимска бьют тревогу: таёжный город превращают в каменные джунгли. По словам автора этих кадров, неизвестные массово вырубают на придомовых территориях здоровые хвойные деревья - вековые сосны и кедры. Действия рабочих, как считают местные жители, незаконны. "С местными жителями вырубки согласованы не были, профессиональными лесопатологами лесные насаждения Усть-Илимска не обследовались. Вопросом уже заинтересовалась Дума Усть-Илимска," - пишет местный мобильный репортёр, который прислал эти снимки.Вот, что сообщает местный мобильный репортёр:"На придомовых территориях Усть-Илимска проходят массовые беззаконные вырубки здоровых хвойных деревьев - вековых сосен и кедров - под видом санитарных рубок. Ликвидировать их планируют в 106 домах, во многих уже приступили к действию. Неизвестные лица под эгидой мэрии вырубают здоровые сосны "в рамках содержания общего имущества". С местными жителями вырубки согласованы не были, профессиональными лесопатологами лесные насаждения Усть-Илимска не обследовались. Вопросом уже заинтересовалась Дума Усть-Илимска. Она стоит полностью на стороне жителей Усть-Илимска. Председатель Думы Виталий Перетолчин обещал взять вопрос под личный контроль. Ждем также реакцию правоохранительных органов".