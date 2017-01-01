На западе столицы готовят к открытию станцию метро «Солнцево»

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На западе столицы завершается строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станция «Солнцево» уже почти готова к открытию. Станция расположена под улицей Богданова, между примыканием к ней Попутной улицы и храмом преподобного Сергия Радонежского, на удалении от водоохранной зоны Большого Солнцевского пруда. Станция будет иметь два подземных вестибюля с выходами в подземные переходы. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к улице Богданова, Попутной улице и улице Авиаторов, из северо-восточного — на улицу Богданова, близ Сергиевской церкви. Ввиду особенностей рельефа местности длина эскалаторов в юго-западном вестибюле на 5 метров больше, чем в северо-восточном — 30 метров против 25. Лестничные сходы закрыты наземными павильонами, для маломобильных групп населения предусмотрены холлы с лифтами. Наземным павильонам придали форму сараев с двускатной крышей, внутрь которых сквозь перфорированные металлические листы попадают естественные солнечные лучи. Для защиты от осадков отверстия в крыше и стенах заделаны акриловым стеклом. Станция будет обслуживать жителей района Солнцево (70 тысяч человек), причём для 40 тысяч из них станция будет в пешей доступности. Пассажиропоток на станции составит 7500 человек в час в утренний час пик. Рядом со станцией благоустроили территорию: имеется красивый парк со скамейками и клумбами. Рабочим осталось немного благоустроить территорию. Открытие станции «Солнцево» намечено ко Дню города. Она будет входить в состав линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».