Жители Будённовска жалуются на выбросы с завода пластмасс

59

59 1

59

59 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210486

Жители Будённовска, что в Ставропольском крае, бьют тревогу: на территории завода пластмасс вновь горит газовый факел. По словам горожан, в этот раз свеча разгорелась очень сильно. В небо поднимаются языки пламени и огромный столб чёрного дыма. Такое факельное горение, по мнению местных жителей, очень сильно вредит экологии Будённовска.Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:"Факел на Буденновском заводе пластмасс, который принадлежит компании "ЛУКОЙЛ", разгорается слишком сильно, что вредит экологии города. Знаю точно, что так сильно он, факел, гореть не должен. Завод слишком сильно загрязняет атмосферу выбросами".