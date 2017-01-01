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Жители Будённовска жалуются на выбросы с завода пластмасс

Автор:
s.alfimoff
Дата публикации:
13:20
  • 59
  • 1

Жители Будённовска, что в Ставропольском крае, бьют тревогу: на территории завода пластмасс вновь горит газовый факел. По словам горожан, в этот раз свеча разгорелась очень сильно. В небо поднимаются языки пламени и огромный столб чёрного дыма. Такое факельное горение, по мнению местных жителей, очень сильно вредит экологии Будённовска.

Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:

"Факел на Буденновском заводе пластмасс, который принадлежит компании "ЛУКОЙЛ", разгорается слишком сильно, что вредит экологии города. Знаю точно, что так сильно он, факел, гореть не должен. Завод слишком сильно загрязняет атмосферу выбросами".


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Комментарии (1)

  • s.alfimoff
    12:39
    Второй день уже горит так сильно, посмотрим, сколько ещё это продлится... Обычно факел горит не так интенсивно, в десятки раз меньше, но этот огненный столб просто огромен. Опасно. Страшно. Аварии ранее уже случались на этом заводе, причем не раз.
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