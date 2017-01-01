Жители Будённовска жалуются на выбросы с завода пластмасс
- Автор:
- s.alfimoff
- Дата публикации:
- 13:20
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- 59
Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:
"Факел на Буденновском заводе пластмасс, который принадлежит компании "ЛУКОЙЛ", разгорается слишком сильно, что вредит экологии города. Знаю точно, что так сильно он, факел, гореть не должен. Завод слишком сильно загрязняет атмосферу выбросами".
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