"Сказочный" матч: Иван-Царевич и Супермен сыграли в футбол в Кировской области
- Автор:
- Алексей Козловский
- Дата публикации:
- 14:40
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- 22
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Чемпионат мира по футболу в России перевернул сознание многих людей. Игрой номер один вся страна жила целый месяц. И под окончание турнира в Яранске решено было поставить яркую точку. Друг с другом на футбольном поле сошлись сборная сказок России и сборная сказок мира.
Обе сборные сыграли основное время вничью - 8:8. Дополнительное время по 5 минут тоже не выявило победителя, и все по своим местам расставила серия пенальти. Точнее в ней оказались россияне - 2:0.
Пента-трик (забил 5 мячей) в составе Сборной сказок России сделал Иван-Царевич, представлявший Кировскую область".
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