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"Сказочный" матч: Иван-Царевич и Супермен сыграли в футбол в Кировской области

Автор:
Алексей Козловский
Дата публикации:
14:40
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Матч, который войдет в историю. В Яранске встретились две сборные, чье появление на свет было из области фантастики. Но в реальности обе они оказались боеспособными футбольными коллективами, подарившими сказочную игру жителям и гостям города. Так, на поле встретились Иван-Царевич и Супермен, Леший и Масяня, а также другие герои популярных сказок, книг, мультсериалов и фильмов. Одни из них вошли в состав сборной сказок России, другие - в сборную сказок мира.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Чемпионат мира по футболу в России перевернул сознание многих людей. Игрой номер один вся страна жила целый месяц. И под окончание турнира в Яранске решено было поставить яркую точку. Друг с другом на футбольном поле сошлись сборная сказок России и сборная сказок мира.

Обе сборные сыграли основное время вничью - 8:8. Дополнительное время по 5 минут тоже не выявило победителя, и все по своим местам расставила серия пенальти. Точнее в ней оказались россияне - 2:0.

Пента-трик (забил 5 мячей) в составе Сборной сказок России сделал Иван-Царевич, представлявший Кировскую область".




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