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Рабочие поймали выпавшего из окна ребёнка в Ленинградской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:26
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Драматичные кадры из Ленинградской области. Камера наблюдения зафиксировала момент, как из окна многоэтажки выпадает ребенок. Но, к счастью, он не разбился. Вовремя подоспели рабочие, которые увидели ребенка и смогли его поймать. Мальчик, как сообщается, получил незначительные травмы. Осмотрев малыша, врачи отпустили его домой.
Видео: "Вконтакте" / Подслушано в городе Луга

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