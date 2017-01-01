s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве затопило Ленинский проспект

В Москве затопило Ленинский проспект

Автор:
Sergey Gnuskov
Дата публикации:
19:06
  • 51
  • 0

После ливня в Москве, затопило проезжую часть Ленинского проспекта

  • 51
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 0
19:52 | tim777
Подтопления образовались на Пятницкой улице в центре Москвы
15 0
20:00 | Kombain
Жители Якутии снял момент удара молнии в жилой дом
33 0
17:16 | LaimeLaim
Улицу Крупскую подтопило после ливневого дождя в Москве