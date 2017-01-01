Проливные дожди заливают столицу
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:13
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- 23
Столичный регион во власти непогоды. Практически уже пол дня в разных районах города идут обильные проливные дожди. На дорогах зафиксирированы подтопления.
- 23
Столичный регион во власти непогоды. Практически уже пол дня в разных районах города идут обильные проливные дожди. На дорогах зафиксирированы подтопления.
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