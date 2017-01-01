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Проливные дожди заливают столицу

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:13
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Столичный регион во власти непогоды. Практически уже пол дня в разных районах города идут обильные проливные дожди. На дорогах зафиксирированы подтопления.

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