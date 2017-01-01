Жители дома на юго-востоке Москвы жалуются на травмоопасный детский городок

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:47

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Как рассказали жители дома № 8 по Перервенскому бульвару, в их дворе установили старый травмоопасный детский городок. Во дворе дома 7 лет стоял детский городок, но срок его истёк, и пришел в негодность, дети травмировались, о чем говорят записи в детской поликлинике №150. По жалобам, просьбам и письмам в разные инстанции, старый городок демонтировали. После демонтажа ямы не были огорожены в течении полутора месяцев. Через две недели привезли детский городок, но как выяснилось тоже старый исписанный нецензурной бранью, обшарпанный, со сломанными деталями. Еще через 3 дня начали устанавливать привезённый городок. Надписи закрасили, ступеньки отремонтировали. Со стороны смотрится как будто новый городок, но при детальном осмотре видно, что установили криво, ступеньки качаются, канатная лестница слетает с крючков, болты торчат, что может привести к очередным травмам детей. Жители просили не однократно заменить старый городок на новый, но в ответ получили старый из соседнего двора.